Formation continue et Semaines Sociales de France

Les Semaines Sociales de France se dérouleront les 22, 23, 24 novembre 2013 à Lyon-Villeurbanne, Paris et Strasbourg. Elles ont aussi un pôle formation continue dont le responsable du programme est Geoffroy d'Aillières. Pour en savoir plus rendez-vous sur les liens ci-dessous: à Lyon-Villeurbanne, Paris et Strasbourg