Centres aquatiques : Récréa poursuit son expansion

Pourtant, ses dirigeants ont dû ramer pour remettre à flot une entreprise partie à la dérive en 2005, en plein dépôt de bilan. Trois actionnaires sont arrivés pour relever le défi d'un nouveau départ. Pour s'imposer sur un marché novateur au début des années 90, le groupe Récréa a su se positionner en tant qu'initiateur du concept de délégation de service public adapté au centre aquatique.

800 salariés en France

"Concrètement, les collectivités construisent des centres et lancent des appels d'offre à des entreprises privées comme la notre pour en assurer la gestion", expose Gilles Sergent, le directeur. Et c'est ainsi que Récréa administre aujourd'hui 50 centres en France. Le grand Ouest et la région parisienne demeurent son terrain de jeu favori, alors que quatre ouvertures ont déjà été enregistrées dans le sud-est, et que le premier centre dans l'est sera inauguré en janvier prochain à Saint-Dié-des-Vosges. "Seul le sud-ouest nous échappe pour l'instant."



Récréa emploie près de 800 salariés dans l'Hexagone, dont une centaine dans le Calvados à Carpiquet, Douvres-la-Délivrandes, Falaise et donc Hérouville. Il n'était "que" 350 en 2010. Le chiffre d'affaires pour l'année en cours devrait atteindre 40 millions d'euros, contre 33 l'an passé et 24 en 2011. "Notre objectif est de remporter quatre nouveaux appels d'offre par an et donc de pouvoir ouvrir quatre nouveaux centres chaque année." Le groupe sait qu'il peut compter sur ses nombreux retours d'expérience et ses animations innovantes comme l'aquafusion pour séduire les collectivités... et le public.