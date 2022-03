"Le Goût du Large" à Port-en-Bessin

Samedi 9 et dimanche 10 novembre, Port-en-Bessin-Huppain vous invite à larguer les amarres et à gagner le large pendant deux jours de fête. Fête de la coquille Saint-Jacques et des produits de la pêche normande mais aussi Festival "Musique sous les embruns" sont au rendez-vous pour proposer de nombreuses animations sur un seul thème : LA MER ! De quoi satisfaire petits et grands...



Pour la 10ème édition, des nouveautés s’offrent au visiteur : des démonstrations culinaires animées par l’association xles Toques Normandesx, un salon du livre de la gastronomie et un espace ludique pour les enfants.



