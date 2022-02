Rouen : 800 manifestants contre la réforme des retraites

C'est ce mardi 15 octobre que le projet de réforme des retraites est soumis au vote de l'Assemblée nationale. Ce n'est donc pas un hasard si des centaines de manifestants ont occupé les rues ce même jour. A Rouen, selon la CGT, plus de 800 salariés ont battu le pavé. Ils sont partis du cours Clémenceau à 10h, ont fait un tour par le centre-ville avant de revenir à leur point de départ. Tous sont là pour la défendre la même chose : le retrait du projet de loi, pour le retour à la retraite à 60 ans, pour une pension égale à 75% du salaire d'activité et pas inférieure au SMIC, pour la prise en compte des années d'études "parce que c'est du temps pour la société" indique un manifestant dans les rangs et contre l'allongement de la durée de cotisations.

Dans la rue, tous scandent des slogans parmi lesquels : "ni un, ni deux, ni trois ans de plus, 60 ans un point c'est tout" ou encore "C'est pas à l'Elysée, c'est pas à Matignon, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction : une seule solution : la grève, l'action, jusqu'à satisfaction".