1ère Rencontre Départementale des associations à Caen

Assistez à une conférence animée par un spécialiste, expert du monde associatif, sur le thème des "incontournables de la gestion d'une association", à 14h et à 17h. Cette journée riche en échanges offira la possibilité de nombreuses rencontres et sera rythmée par des animations et des démonstrations d'activités.

Participez à la grande tombola des associations qui vous donnera la possibilité de gagner un caméscope.

Pratique : ouvert de 13h à 20h, entrée gratuite.

Ecoutez, Sandrine Delisle, Responsable Départementale des Partenariats Associatifs.