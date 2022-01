Orages de juillet : 400 000 euros pour la fac de Caen

Les orages du mois de juillet font encore parler d'eux, plusieurs mois après qu'ils se sont abattus sur la capitale bas-normande. En déplacement à Caen, les deux ministres de l'Education nationale, Vincent Peillon, et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Geneviève Fioraso, ont annoncé ce jeudi matin une aide de l'Etat de 400 000 euros pour couvrir une partie des dommages qu'auront occasionnés les intempéries, et qui s'élèveraient à 800 000 euros. Ecoutez la ministre :

Parmi les dommages subis par l'université, les livres anciens qu'elle conserve, dont certains sont des incunables : certains ont ainsi été congelés et seront lyophilisés pour être restaurés. Un travail de longue haleine pour les équipes mais indispensable.