Jusqu'au 30 mai se déroule la quinzaine commerciale de La Haye-du-Puits. De nombreux cadeaux sont à gagner durant cette quinzaine, notamment une voiture, un écran plat et plus de 12 000 euros de bons d’achat auprès des commerçants et artisans de La Haye-du-Puits.

A cette occasion, les commerçants et artisans de La Haye-du-Puits vous offrent un bon d’achat d’une valeur de 2 000 euros à valoir chez Luce Voyages à gagner sur Tendance Ouest.

Pour jouer, il vous suffit d’écouter Tendance Ouest toute la journée, des sélections pour le tirage au sort sont à gagner tous les jours. Vous pouvez également gagner votre sélection en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Plus d’informations sur http://www.lahayedupuits.com/web/index.php