Festival Au Son d'Euh Lo : Focus sur LeSpark !

Retenez bien le nom de ce groupe car il risque de faire parler de lui ces prochaines années : LESPARK !

Ces 4 enfants terribles tirent leurs influences dans les années 60-70 et puisent leur forces dans le blues la sensualité d'un riff qui accroche. Leur musique provoque aussi bien l'effervescence adolescente que les compliments des sexagénaires.

Les jeunes talents de la scène française portent un visage. 4 jeunes qui ont un peu plus de la vingtaine mais qui inspirent une telle maturité !

Et c'est ce qui à séduit Louis Bertignac qui soutient le groupe aux arrangements musicaux. Ils sont d'ailleurs actuellement en préparation de leur premier album en français avec Bertignac à la réalisation.

LeSpark sait aussi assurer le Show, faire transipirer la scène et enivrer les foules. Et pour cause, les 4 musiciens comptent à leur actif de nombreux concerts dont de nombreuses premières parties de Peter Doherty et Mick Taylor (ex-guitariste des Rolling Stones).

Enérgique et frénétique LeSpark vous donne rendez-vous ce samedi en Live au Festival Au Son d'Euh Lo ! Croyez-nous, vous n'aurez qu'à admirer des jeunes talents du rock/bues français, vos mains applaudiront toutes seules !

LESPARK : Thomas Baignères (guitare/chant), Victor Le Dauphin (guitare), Julia Jérosme (basse), Antoine Chêne (batterie).

Ecoutez Thomas leader, chanteur, auteur, compositeur, interprète au micro de 100% Ouest.

