Idée de concert ? Sexion d'Assaut ce mercredi à Alençon !

L'aAnova risque de trembler ce mercredi puisqu'elle a le privilège de recevoir le groupe de rap et R'N'B en vogue du moment et plébiscité chez les jeunes, les moins jeunes et parfois même chez nos ainés.

Après 2 Bercy complets, deux tournées des Zénith et deux Olympia en juin affichant eux aussi complets, Sexion d’Assaut reprendra la route en septembre pour une dernière tournée de clôture qui finira en "apogée" au Stade de France le 28 septembre pour Urban Peace 3 .

Sexion D’assaut n’a pas fini de vous surprendre .

Il reste encore des places !

