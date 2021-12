Marc Richard veut boucler 1 000 km en 72 heures à vélo

Marc Richard est un homme de défis. Après avoir rallié la Norvège à l’Australie en vélo en 2012, et bouclé 500 km en 25h58 autour de la Prairie de Caen juste avant l’été, ce cycliste de 53 ans, habitant Colleville-Montgomery, s’est fixé un nouvel objectif. Jeudi 29 août vers 22h, il devait s’élancer pour parcourir 1 000 km en trois jours et trois nuits sur un circuit traversant les quartiers Montmorency et Le Bourg, à Hérouville Saint-Clair.

"La réussite est impérative"

"Quand j’ai eu mes enfants il y a une vingtaine d’années, j’ai laissé ma passion de côté et ai travaillé à fond pour pouvoir aujourd’hui faire ce qui m’enchante : traverser le monde à vélo..." Pourquoi faire 1 000 kilomètres au cœur d’Hérouville ? "C’est une bonne question", sourit le cycliste amateur. "Je veux voir la réaction des gens. L’accueil a été merveilleux en juin dernier autour de la Prairie, et certains m’ont même accompagné sur la piste. Un membre de ma famille est enterré au cimetière Montmorency, c’est aussi une façon de lui rendre hommage."

Tout est a priori prévu : environ 52 heures sur le vélo, et 20 heures pour manger, "éventuellement dormir" et s’arrêter "pour consacrer du temps" aux spectateurs. Pas de place pour l’échec : "le succès ou le brancard", dit la devise de Marc Richard...

Sur les routes de l’Australie, Marc le téméraire rencontre l’Allemande Theresa Schimanski, "une sœur jumelle" de 26 ans qui partage ses valeurs et ses envies. C’est son nom que l’homme a donné à ses défis qu’il se fixe. Prochainement, Marc Richard devrait courir à la Demi-Lune, à Caen, 1635 kilomètres en souvenir de cette même distance parcourue aux côtés de l'Allemande en Australie.