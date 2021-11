De Grandcamp (14) à La Hougue (50) : le périple involontaire d'un paramoteur

Le paramoteur est une sorte de parapente motorisé, alimenté avec du carburant. C'est sur cette machine que s'est élancé un homme, jeudi 1er août, depuis Grandcamp-Maisy dans le Calvados. Très vite, des amis avec qui il est en contact radio alertent le Cross Jobourg, car le paramotoriste dérive vers le nord et pourrait manquer de carburant.

Accompagné par hélicoptère

"Le risque était qu'il amérisse, et qu'il se noie, d'autant plus qu'il n'avait pas de gilet de sauvetage et portait un lourd équipement", indique le Cross Jobourg, qui a aussitôt déclenché des moyens pour éviter le pire.

La SNSM de Grandcamp, puis celle de Saint-Vaast-La-Hougue, dans la Manche, sont déclenchées, ainsi que l'hélicoptère de la Marine Nationale, l'EC-225.

60 kilomètres plus loin

"L'hélicoptère a accompagné le paramoteur, et s'est préparé à devoir treuiller un sauveteur en cas d'amérissage" explique le Cross. Mais la manoeuvre n'a pas été nécessaire. Près d'une heure et demie après son départ, et à 60 kilomètres de Grandcamp-Maisy, le paramotoriste est parvenu à atterir sur la terre ferme, dans un champs de La Hougue. Il a été pris en charge par les pompiers à son arrivée.