Visite de Christiane Taubira : la Manif pour tous s'annonce à Caen

A l'occasion de cette visite ministérielle, et même au plein coeur de l'été, le collectif Manif pour tous dans le Calvados a annoncé son intention de se rassembler devant la Préfecture à partir de 15h pour "redire son opposition à la loi dite "mariage pour tous", exprimer ses regrets devant la fermeture et le manque de volonté d'apaisement du gouvernement en général et de la ministre en particulier à entendre le vaste mouvement citoyen qui s'est levé autour de ce sujet de société fondemmental".

Le collectif entend également "affirmer son opposition catégorique et ferme devant les évolutions annoncées vers une légalisation de la Procréation médicalement assistée (PMA) et de la Gestation pour autrui (GPA)".