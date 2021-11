A Caen, l'un des seuls héraldistes de France

“Je m’y consacre entièrement depuis trois ans. Avant, je travaillais dans l’automobile”, raconte-t-il. “L’héraldiste est celui qui crée ou reproduit un blason, qu’il soit communal ou familial”.

Perpétuation d’un nom, témoin d’une histoire familiale, les armoiries ne sont plus enregistrées en France depuis 1872. Elles n’en demeurent pas moins protégées. “Il est interdit d’usurper le blason d’autrui”, rappelle Xavier d’Andeville.



L’appartenance à une lignée

Quand il travaille pour ses clients, cet ancien étudiant des Beaux-Arts de Caen veille donc particulièrement à créer des blasons uniques.

“Je suis surtout attentif aux valeurs que la personne que je rencontre souhaite transmettre. Des armoiries sont héréditaires”. Elles soulignent l’appartenance à une lignée, parfois noble.

“Ce n’est pas réservé à une élite. Mes clients sont très hétérogènes. J’ai un devoir de discrétion mais cela peut aller de la maison royale à un artisan de la région”.



Et maintenant, la porcelaine

Depuis peu de temps, Xavier d’Andeville décline aussi son art sur de nouveaux supports : sur des bijoux, grâce à la gravure sur métal, sur des drapeaux et des bannières, sur du linge ancien mais aussi sur de la porcelaine. “Sur des tasses, des assiettes. De façon générale, je développe tout ce qui est lié aux arts de la table”, témoigne l’héraldiste.

Ce nouveau cap rencontre déjà le succès, notamment grâce aux listes de mariage.

Floriane Bléas



Pratique. Xavier d’Anderville, tél. 06 59 23 00 95. www.heraldiste.com