Notre essai auto : la Peugeot 208 GTi est éblouissante

La citadine du lion caracole en tête des ventes de sa catégorie sur le Vieux Continent.

Du panache !

La "déco" extérieure de cette vraie sportive, uniquement disponible en 3 portes, se révèle bien plus discrète qu'aux temps glorieux de son aïeul 205 GTi. Elle cultive néanmoins certaines spécificités : à coups de petites touches subtiles fondées sur le rouge, couleur du feu, pour souligner le sigle "GTi" et teinter le jonc inférieur de la face avant, le lettrage de la marque "Peugeot" ou les étriers de frein, bien visibles par les ajourages des jantes alliage de 17 pouces chaussant d'imposants Michelin.

La calandre aux proportions élargies adopte, sur le mode stylisé, le motif du drapeau à damier en sommet de grille. Et sur la poupe, volet de toit assez formé et extracteur arrière noir traversé d'un embout à double échappement trapézoïdal finissent d'aviver sa silhouette.

Une grande agilité

La dotation d'équipement de la 208 GTi est conforme à son statut haut de gamme. Accompagné d'un bel effort sur sa présentation, où le rouge est encore mis à contribution pour rehausser habillages et selleries, d'où le noir domine.

Mais c'est bien sur le plan technique que la 208 GTi se démarque le mieux de ses sœurs de gamme, avec des trains de roulement rigidifiés et révisés dans leurs réglages, ressorts et tarage des amortisseurs, ou affermissement de la direction pour une meilleure réponse. Déjà connu, le 1.6 THP crache 200 ch à 5.800 tr/mn, avec un couple maxi de 275 Nm à 1.700 tr/mn.

Au volant, la 208 GTi se montre étonnamment civile dans la circulation routinière. Sans dépasser le décibel de trop. Mais sollicitée dans ses derniers retranchements sur une "spéciale" de rallye neutralisée pour l'occasion, la 208 GTI montre sa capacité à se glisser avec naturel, voire panache, dans les trajectoires les plus ardues. À partir d'une direction précise, cette auto semble pouvoir virevolter avec agilité sans jamais flirter avec les limites du châssis. Y compris sur chaussées détrempées. Et si cette conduite extrême pèse sur la consommation, celle-ci se situe au quotidien entre 9 et 11 l./100. Le tout dans un omniprésent confort de suspension. À l'épreuve de la route, la 208 GTI s'impose donc comme une – très – grande sportive.