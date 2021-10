Un transformateur de 31 tonnes installé à Gacé

Il est plus puissant que l'ancien qu'il remplace. Son système de refroidissement est plus silençieux que l'ancien, et il est moins sensible aux aléas climatiques. Mais surtout, le vieux transformateur n'avait plus la puissance électrique requise et n'était plus aux normes environnementales.

Cette modernisation permettra d'améliorer la qualité de distribution de l'électricité sur le secteur de Gacé, la demande d'électricité ne cessant de croître.

Plus de 816.000 euros sont investis sur ce chantier.