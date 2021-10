Boulangerie : un pain bio, social et solidaire

Elle est en effet 'sociale et solidaire”, organisée en Société coopérative ouvrière de production (SCOP). 'Notre principe fondamental n'est pas de faire du profit comme une entreprise capitaliste mais de produire des biens en assurant l'égalité et la solidarité entre les salariés”, explique Jean-François Moulin, son responsable. Les six salariés de la SCOP sont donc actionnaires et ce sont eux également qui élisent leur chef d'entreprise. 'Les bénéfices en fin d'exercice sont pour moitié répartis entre les salariés. L'autre moitié est déposée dans ce que l'on appelle la réserve légale, ce qui assure l'autofinancement de l'entreprise”, souligne Jean-François Moulin .



1 300 kg de farine hebdomadaire

La vente au fournil et aux particuliers constitue une petite partie de l'activité de La Falue. “En fait, nous approvisionnons en priorité les magasins spécialisés biologiques de la région. Notre pain est certifié”. Chaque semaine, ce sont donc 1 300 kg de farine qui sont transformés, équitablement, en pains de toutes sortes.



