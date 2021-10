Messi, Lavezzi et Bale réunis dans le premier trailer de "FIFA 14"

On note que "FIFA 14" s'améliore dans sept domaines différents, pour encourager les fans de la série de jeu à investir dans cette dernière mouture.

Cette dernière version, annoncée pour fin septembre sur Xbox 360, Xbox One, PC, PlayStation 3 et PlayStation 4, promet des mouvements plus réalistes des joueurs et du ballon, des changements de direction plus rapides, de nombreuses possibilités de défendre son ballon, un meilleur esprit d'équipe, plus de dribbles possibles et un mécanisme de shoots repensés.

"FIFA 14" sortira le 27 septembre en Europe, une semaine après l'autre jeu de simulation footballistique "Pro Evolution Soccer 2014", prévu pour le 20.