Maude des Anges au Tendance Live

Maude est l'une des révélations dance de ces dernières semaines. La Cannoise de 26 ans a participé à la 5e saison des "Anges de la téléréalité" ce qui lui a permis de montrer au grand public qu'elle possède un véritable talent vocal.

Elle a décidé de s'inscrire à l'émission pour poursuivre son seul objectif : devenir une chanteuse à succès.

Son premier single enregistré cette année aux Etats-Unis s'intitule "Love Is What You Make Of It". Avec ce morceau elle s'est directement retrouvée dans les premières places des téléchargements légaux dans l'Hexagone.

Maude fait le déplacement en Normandie, elle figure parmi les artistes invités au Tendance Live sur la plage verte de Saint Lô vendredi 21 juin.