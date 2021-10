L'Esam affiche la couleur

Le mercredi 7 avril, à 18h30, l'artiste plasticien de formation, Thierry Weyd, qui est aussi éditeur, ambassadeur en France des Royaumes d'Elgaland-Vargaland et enseignant, donnera une conférence. Ses concerts audiovisuels explorent l'imagerie populaire par une utilisation récurrente de fragments d'images publicitaires, de bribes de récits et de rengaines musicales. Proposé par le Collectif Jazz de Basse-Normandie, le Das Kaff & Push the Triangle sera en concert jeudi 8 avril, à 20h30, à l'auditorium de L'Esam.

Côté expositions, l'artiste Elsa Tomkowiak répandra ses couleurs sur les sols et murs de l'Esam du 28 avril au 9 juillet. Diplômée de l'École Nationale d'Art de Dijon, elle produit des sculptures, dessins, installations de grandes tailles où la peinture prend une autre dimension. Cours Caffarelli. Tél. 02 14 37 25 00.



