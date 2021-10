Un rouennais dans le top 15 mondial : il rêve d'arbitrer les J.O. de hockey

A 29 ans, ce Rouennais d’adoption est l’un des arbitres français les plus cotés. En mai, on l’a vu ainsi en Suède et en Finlande aux championnats du monde, où il a notamment porté le maillot rayé noir et blanc pour le quart de finale Canada-Suède. "Une première pour un Français", glisse-t-il sans fausse modestie. "C’est une immense satisfaction, le fruit d’un long travail, même s’il faut sacrifier une partie de sa vie privée pour y arriver".

Autorité et diplomatie

Pierre Dehaen est l’un des meilleurs juges de ligne d’Europe. En France, il officie en Ligue Magnus et est arbitre principal dans le championnat junior Elite. Si un juge de ligne a moins de pouvoir qu’un arbitre principal, il occupe une place stratégique. Il juge les hors jeux, les dégagements interdits, sépare les joueurs lors de bagarres et peut proposer une expulsion.

"Cela nécessite une excellente condition physique, une connaissance hyper-fine du règlement et de l’autorité alliée à un sens du relationnel, indispensable pour désamorçer des tensions et ne pas sanctionner bêtement". Le hockey, Pierre Dehaen l’a découvert à la télé lors des JO de 1992. L’amour du palet ne l’a plus quitté : il a porté les couleurs de Boulogne puis d’Asnières, évoluant jusqu’en Division 1. Avant de tout miser sur l’arbitrage. Le jeu, il le pratique toujours en loisirs à Rouen et Cléon.

Régulièrement recommandé à la Fédération internation (IIHF) par la Fédération française, il a un rêve : être sélectionné pour les Jeux olympiques de 2014 à Sotchi. Avant, peut-être, de devenir arbitre principal et gravir à nouveau tous les échelons au top niveau.