Caen : "A tous jeunes", festival des 13-20 ans au Tandem

Au programme : un plateau artistique de 16h à 20h, où cirque et magie côtoieront de près la danse et le théâtre, dans un esprit d'échange et de découverte. Et cette fin d'après-midi n'est que le début des festivités. Puisque dès 20h30, se produiront en live, des musiciens aussi divers que talentueux. Des jeunes rockeurs de The Tramps à l'électro de Fakear, il y en aura pour tout le monde.

Enfin, la soirée s'achèvera sur une projection de deux courts métrages, réalisés à la maison ! Vous l'aurez compris, le succès de ce festival réside sans doute dans la variété et la qualité des projets présentées. Qualités d'autant plus impressionnantes que les acteurs ont tous entre 13 et 20 ans !

Pratique. Samedi 25 mai au centre Tandem de Caen. 8, rue Nicolas Oresme - Tél : 02 31 29 54 54.