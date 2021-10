Football : Courseulles remporte la Coupe de Basse-Normandie

Bien qu’évoluant dans la même division, et bien qu’actuellement en fin de parcours en championnat, Courseullais et Alençonnais n’avaient pas encore eu l’occasion de se rencontrer en Division d'honneur cette saison. La finale de la Coupe de Basse-Normandie qui leur proposait une deuxième confrontation, lundi 13 mai, a tourné à l’avantage des hommes de Sébastien.



Domination stérile

La première mi-temps fut largement dominée par les Ornais, bien en place et plus mobiles dès lors qu’ils s’agissaient de se porter vers l’avant. Il fallut un miracle pour que les Courseullais ne rentrent pas au vestiaire sans but dans la musette. Il y eut d’abord un beau déboulé de Kévin Schur, côté gauche, qui accoucha d’une frappe dans le petit filet (7e), avant qu’Anouar Khadresnane, seul face au but, ne manqua totalement sa reprise (17e), sans oublier la frappe de Stéphane Owona, bien détournée par Yohan Monard (31e).



Au retour des vestiaires, le siège sur le but courseullais se poursuivait jusqu’à l’heure de jeu. La domination ornaise fut ponctuée d’une belle tête décroisée de Stéphane Owona qui toucha le poteau droit. Les hommes de Sébastien Mazure réagirent immédiatement. Guillaume Guchenneux se retrouva alors seul au point de pénalty, mais sa reprise de la tête n’attrapa pas le cadre adverse. Incapables de se départager, les deux finalistes s’en remettaient aux pénaltys. Et à ce petit jeu, les Ornais faillirent, n'inscrivant qu'une seule de leur quatre tentatives. Le plus entreprenant n'a pas été récompensé.



Séances de tirs au but :

Courseulles > I I I 0

Alençon > I 0 0 I

