Notre film préféré de la semaine : Sous surveillance

Sharon Solarz, une ancienne activiste de la lutte armée contre la guerre au Vietnam, responsable, dans les années 70, avec les membres de son organisation, de plusieurs attentats meurtriers, a été arrêtée par le FBI, après des décennies de cavale et de vie clandestine sous une fausse identité. Un jeune et ambitieux journaliste, Ben Shepard, prend contact avec un avocat sans histoire, Jim Grant. Mais, peu de temps après, celui-ci s’évanouit dans la nature, laissant à penser à Ben Shepard que, lui aussi, faisait partie de ce groupe de militants.

Son dernier film ayant connu un retentissant échec (il est sorti directement en dvd en France !), Robert Redford revient en pleine forme avec ce beau thriller qui retrace la traque d’anciens activistes américains. Devant des payages magnifiques, en particulier ceux de la frontière américano-canadienne, ce drame met en scène des hommes et des femmes qui doivent, des années plus tard, affronter leur passé. Malgré quelques longueurs, on suit fasciné cette histoire, construite comme une sorte de puzzle et interprétée par quelques-unes des gloires du cinéma d’autrefois - Julie Christie, Susan Sarandon, Nick Nolte, et, surtout, Robert Redford. Cela confère à ce film poignant un petit parfum de nostalgie très émouvant. Surtout, les débats moraux auxquels sont confrontés les différents personnages donnent une réelle épaisseur humaine à cette histoire prenante et pleine de surprises.

Drame américain. De Robert Redford, avec Robert Redford (Jim Grant), Shia LaBeouf (Ben Shepard), Julie Christie (Mimi Lurie), Susan Sarandon (Sharon Solarz), Nick Nolte (Donal Fitzgerald), Stanley Tucci (Ray Fuller), Terrence Howard (2 h).