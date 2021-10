Tribunal de Caen : sur Internet, un beau palmarès en escroquerie

Celui du paiement par Internet et de la confiance entre consommateurs. Une confiance trahie par un trentenaire.

Pendant deux ans, de 2010 à 2012, il poste sur le site de fausses annonces. Téléphones portables, consoles de jeux, carénages de motos. Le jeune homme récupère des photos sur Internet pour appâter les potentiels acheteurs. Puis il refuse le paiement de main à main. "Je suis en déplacement", argue-t-il. Il se fait payer à distance et ne cesse ensuite de rassurer ses victimes quand elles attendent leur colis. "C'est envoyé", "Je vous rembourserai"... les mensonges se succèdent.

Le prévenu récolte finalement plus de 5.000 € auprès de 27 victimes. Pour seule excuse, il avance le manque d'argent : "A l'époque, je m'étais séparé de ma compagne, je n'avais plus aucun revenu, même plus le RSA et les dettes s'accumulaient". Il écope finalement de quatre mois de prison avec sursis et doit verser 5 293 € aux 22 parties civiles, au titre des préjudices matériel et moral.