Deauville, Tendance Ouest partenaire du journal Le Point

Le numéro du Point titré "Deauville-Trouville, notre carnet gourmand" sera diffusé sur l'ensemble du département du Calvados. Soutenu par une campagne d'affichage intense, il bénéficiera d'une mise en avant dans les points de vente où il restera en place durant trois semaines.

Au sommaire de ce numéro spécial :

- Le marché avec le chef Franck Dugast : plein d'adresses de petits producteurs,

- Ingrid Lery : la fromagère de Villiers sur mer,

- Les stars du sucré : les glaces de Martine Lambert et les pâtisseries de Laurent Gibournel,

- La pomme au top niveau avec François David : Un cidre non filtré,

- Le Calvados d'Adrien Camut distillé au feu de bois

- Le carnet gourmand de Pudlo,

- Le restau qui monte : L'Essentiel,

- La charcuterie Blavet,

- L'auberge des deux tonneaux.

Durant toute la semaine, Tendance Ouest s'entretiendra avec les journalistes du magazine qui ont réalisé ce dossier gourmand.

Jean-Baptiste Bancaud, directeur délégué de Tendance Ouest : "Après le succès en janvier du numéro spécial Caen dont Tendance Ouest était partenaire, Le Point nous a proposé ce nouveau partenariat. Notre réponse a été spontanément favorable et enthousiaste. Le sérieux et le professionalisme du magazine Le Point rejoignent les exigences de Tendance Ouest au quotidien. Par ailleurs, Deauville et Trouville font partie des joyaux de notre région normande. La gastronomie et la qualité des produits normands sont nos passeports pour des plaisirs authentiques et raffinés. Lorsque la presse nationale met en valeur l'incroyable richesse de notre territoire et de sa population, Tendance Ouest dit... oui, sans hésiter!".

Le Point spécial Deuville-Trouville, en kiosque le jeudi 2 mai 2013.