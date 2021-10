Vol au dessus du littoral du cotentin

A la vue des photos de Jérôme Houyvet, un seul mot vient à l'esprit... Magnifique... On a pas toujours conscience en temps que Normand que notre paysage n'est pas seulement composé de vaches et de prairies vertes. Les paysages du cotentin sont diversifiés et colorés.

Un travail de titan puisqu'il a pris 3 ans à Jérôme Houyvet (le photographe) et Philippe Bertin (l'auteur des textes) pour le réaliser. Sans oublier la préface qui a été écrite par Nathalie Simon. En résultat: une superbe exposition au manoir du Tourp à Omonville-la-rogue ouvert tous les jours jusqu'au 31 mai entre 10h et 18h et un livre, édité par Bigred1Edition.

Jérôme Houyvet était avec nous ce matin dans Hits & Compagnie pour parler de ce projet.

Photos © Jérôme Houyvet / http://www.lumieresmarines.com/