Le nouveau spectacle de ce pianiste et comédien de renom intitulé Chopin, Nocturnes à Nohant, rend hommage à la vie du célèbre compositeur polonais et à sa vie passée dans la maison berrichonne de Georges Sand. Au programme, valses polonaises et autres morceaux choisis pour vous faire revivre sa fabuleuse vie. Samedi 13 mars. 5 à 10 €. Tél. 02 31 27 14 14.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire