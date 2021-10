La vigilance orange levée sur le Calvados, l'Orne et l'Eure

Emise jeudi 4 avril, l'alerte concernait des chutes de neige et des risques de formation de plaques de verglas dans les départements du Calvados, de l'Eure et de l'Orne. Si la neige a bel et bien était présente, notamment dans le sud du Calvados l'est de l'Orne et l'Eure, elle n'aura pas engendré de perturbations notoires sur les principaux axes de circulation.

Par conséquent l'interdiction de circulation des transports scolaires a été levée dans le Calvados et l'Orne.