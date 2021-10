Un candidat meurt sur le tournage de Koh-Lanta

Le tournage de la saison 2013 de la 16ème saison de l'émission de télé-réalité Koh-Lanta venait de débuter au Cambodge.

Un jeune candidat de 25 ans, Gérald Babin, originaire de la région parisienne, est mort ce vendredi des suites d'une crise cardiaque à loccasion de de la première épreuve du "naufrage", lors du premier jour de trounage.

Dans un communiqué de presse, la production, Adventure Line explique les circonstances du drame:

« Ce drame soudain intervient quelques heures après le début du tournage. Lors du premier jeu qui suit l’arrivée des participants sur le site de tournage, Gérald a été victime de crampes. Il a été pris en charge par le médecin urgentiste de l’émission qui lui a prodigué les premiers soins. Il a alors été décidé de l’évacuer en bateau vers l’infirmerie de la production.

Durant le trajet, Gérald a été victime d’un malaise et a perdu connaissance avec arrêt du cœur.

Le médecin lui a aussitôt pratiqué un massage cardiaque.

Son cœur est reparti et il a immédiatement été décidé de le transférer en hélicoptère vers l’hôpital de Sihanoukville.

Dans l’hélicoptère, son cœur s’est arrêté à nouveau, avant de repartir une 2ème fois.

C’est quelques minutes après son arrivée à l’hôpital que le décès de Gérald, 25 ans, a été constaté. »

Avant le tournage, Gérald Babin avait fait l'objet de tests médicaux qui n'avaient pas révélé de problèmes de santé.

Koh-Lanta 2013 est annulé

Le tournage a été arrêté par TF1. Les équipes vont être rapatriés. Un psychologue a été envoyé auprès de la famille.

Voici le communiqué complet de TF1 et Adventure Line

(Publié le 22 mars 2013 à 17:06 (mis à jour le 22 mars 2013 à 17h19) par Véronique)

"Gérald Babin, 25 ans, participant de la 16ème saison de Koh-Lanta est décédé ce jour d'un arrêt cardiaque lors de la première journée de tournage au Cambodge.

Toutes les équipes d'ALP, de TF1 et Denis Brogniart, sont effondrés et s'associent à la profonde tristesse de la famille de Gérald. Toutes leurs pensées vont vers ses parents, sa sœur, sa compagne et ses proches.



Il a été aussitôt décidé d'arrêter le tournage et de rapatrier dès que possible toutes les équipes à Paris."

Hier encore, Denis Brogniart, animateur de l'émission postait sur son compte twitter une photo de la plage du "naufrage".