Tendance Confidences : Mgr Stanislas Lalanne évêque du diocése de Pontoise

Extrait de la déclaration du Pape Benoît XVI le 11 février au Vatican:

(...) "C’est pourquoi, bien conscient de la gravité de cet acte, en pleine liberté, je déclare renoncer au ministère d’Évêque de Rome, Successeur de saint Pierre, qui m’a été confié par les mains des cardinaux le 19 avril 2005, de telle sorte que, à partir du 28 février 2013 à vingt heures, le Siège de Rome, le Siège de saint Pierre, sera vacant. (...)

