Franck Nivard et "Ready Cash" : Un 3ème titre au prix d'Amérique ?

La 92ème édition du prestigieux prix d’Amérique ce dimanche après-midi sur l’hippodrome

de Vincennes. C’est la plus grande course de trotteurs attelés au monde.

Un favori ! Ready Cash, un cheval né en Mayenne, élevé et entrainé dans l’Orne et monté par un Manchois, Frank Nivard, qui tentera un triplé, mais le driver s’attend cette année à beaucoup plus d’oppositions.

Ecoutez Franck Nivard, joint ce samedi soir ci-dessous.

Ourasi, est le seul cheval à avoir remporté 4 fois, ce prix prestigieux. Le champion qui vient de décéder à l’âge de 32 ans dans un haras près de Bayeux.