Garande : "Clermont, une équipe bizarre"

La liste des blessures et des absents dans son effectif ne cesse de s'allonger : Cuvillier, Raineau, Pierre, Wagué, Tandia, Kebano, Seube, Bosmel... Il faut y ajouter Agouazi et Duhamel qui ne sont pas à 100%. Malherbe défiera donc Clermont ce soir à 20h, très affaibli. Mais le coach malherbiste sait plus ou moins à quoi s'attendre, lui qui connaît très bien son homologue auvergnat... Sa réaction est à retrouver dans le player ci-après.