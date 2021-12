Petroplus : quel impact sur l’économie locale ?

Car la raffinerie ne se limite pas aux 470 employés qui y travaillent encore. Autour d’elle gravitent de nombreux autres acteurs économiques, un vaste tissu centré sur l’agglomération rouennaise et qui possède des ramifications jusqu’au Havre ou la région parisienne.

2.000 familles touchées

Rien que pour le Grand port maritime de Rouen (GPMR) et celui du Havre, la raffinerie Petroplus représente un peu plus de 6 millions de tonnes d’hydrocarbure. Soit, pour le GPMR, pas loin de 10 % de l’activité totale enregistrée en 2011. "Une liquidation aurait des conséquences désastreuses pour les salariés et leurs familles mais aussi pour les sous-traitants, les ports du Département et l’économie locale", estimait ainsi récemment Didier Marie, le président du Conseil général de Seine-Maritime.

Tous les élus le savent : la raffinerie couronnaise est un maillon industriel essentiel depuis des décennies. En incluant les sous-traitants, une fermeture du site pourrait impacter près de 2 000 familles. Un séisme à l’échelle du département.