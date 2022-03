Miss Caen 2010 s’appelle Anastasia Lecureur

280 personnes sont venues assister à cette élection au Centre des Congrès, où 17 candidates ont défilé tour à tour en robe de soirée, lingerie et maillot de bain. Anastasia Lecureur portait le numéro 10 et son charme souriant et chaleureux a su séduire le jury et les spectateurs.

La jeune femme est originaire du quartier de Venoix, tout comme une autre reine de beauté devenue Miss France 2010 ... Une certaine Malika Ménard !



