Les lendemains de fêtes qui déchantent

Une méthode testée et approuvée par de nombreuses personnes est l'association de café et d'antalgiques pour réduire les effets de l'alcool, des recherches ont déjà montré qu'elle était efficace. Une étude parue en décembre 2010 dans la revue en ligne PLoS One a montré que le fait de boire du café environ quatre heures après une soirée bien arrosée était le meilleur timing, car c'est le moment où le taux d'acétate dans le sang commence à monter en flèche pour causer les terribles migraines de lendemain de soirée.

Autre conseil, se réhydrater. Le jus, l'eau, le thé au gingembre et les boissons énergétiques permettent d'améliorer son état. Le blog spécialisé Blisstree recommande l'eau de coco : "Elle regorge d'électrolytes (surtout de potassium) et peut vous réhydrater assez rapidement."

Certains sites internet et autres blogs conseillent de transpirer pour éliminer toutes les toxines dans un sauna ou un bain chaud, mais la chaîne CNN note que cette technique peut accentuer la déshydratation corporelle. Des chercheurs finlandais du Finnish State Alcohol Company d'Helsinki mettent en garde contre le sauna après une nuit passée à boire, ils expliquent qu'il peut être dangereux car il peut faire baisser la pression artérielle voire créer une l'arythmie cardiaque chez certains.

La seule véritable solution pour ne pas souffrir de gueule de bois reste de ne pas boire d'alcool, ou de boire avec modération. Pour les amateurs d'alcool, on recommande de se limiter à un verre par heure et de penser à bien s'hydrater avec de l'eau. Lorsqu'on commence à se sentir éméché, il est conseillé d'arrêter l'alcool, de boire beaucoup d'eau et d'éviter les boissons pétillantes et très sucrées.

Autre conseil signé du Dr Luisa Dillner puisé dans les colonnes de The Guardian : dormir. Entre huit et 24 heures de sommeil vous aideront à recouvrer la forme.