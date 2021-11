Cherbourg : du théâtre pour parler de l'alcool

Noël, le nouvel an, moments de retrouvailles et bien souvent de quelques excès... A quelques jours des fêtes de fin d'année, la municipalité de Cherbourg organise une soirée théâtre et débat ce mardi, sur le thème de l'alcool.

A travers des scénettes présentant des situations de la vie quotidienne, la compagnie Olympio va provoquer les réactions des spectateurs et les pousser à réfléchir sur leur consommation.

Pas de stigmatisation ou de morale, mais une façon de rappeler que l'alcool fait partie de notre quotidien.

Pratique. "A la vôtre, à votre santé", la pièce de théâtre est à retrouver ce mardi soir, à 20h30, à la Maison Flora Tristan de Cherbourg-Octeville. L'entrée est bien entendu gratuite.



Écoutez Annie Auguste, spécialiste en addictologie à la fondation Bon-Sauveur :