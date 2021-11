Flers/Argentan ne sera sans doute pas en 2x2 voies

Ce projet était initialement impossible à financer par le seul département de l'Orne : 37km de voies nouvelles à 2x2 voies afin de relier Flers à Argentan avec pour objectif de relier le 3bassin industriel de Basse-Normandie à l'autoroute A88.

A l'époque où ce projet a été initié, les Ornais ont réclamé leur dû à la région : le Calvados et la Manche avaient eu leurs autoroutes gratuites (A28 jusqu'à Falaise et A84). L'Orne avait aussi eu ses autoroutes, mais payantes (A28 et A88).

Rigueur budgétaire

La région Basse-Normandie avait donc accepté une convention de partenariat avec le Conseil Général de l'Orne pour financer le doublement de cette départementale 924. D'autant que la région avait alors en projet une "diagonale normande" à 2x2 voies, pour relier Saint Lô à l'A88 par Vire, Tinchebray, Flers et Argentan et offrir un débouché autoroutier vers le sud de la France Le Mans, Bordeaux, Clermont-Ferrand et Lyon.

Un tronçon de 3,3 km de route à 2x2 voies, à la sortie de Flers, jusqu'à Landigou, en direction d'Argentan, a été inauguré ce lundi après-midi, au terme de 26 mois de travaux et 12,5 millions d'euros. Une portion qui ne représente qu'une toute petite partie du tronçon de 37km entre Flers et Argentan.

Mais la rigueur budgétaire actuelle contraint les élus à revoir ce projet. Le président du Conseil Général de l'Orne, Alain Lambert, reste le plus optimiste. Il pense qu'en économisant sur son budget "fonctionnement", il pourrait retrouver de la marge sur l'investissement.

Les travaux continuent

Laurent Beauvais, président de la région Basse-Normandie, parle du projet de "diagonale normande" au conditionnel, voire au passé.

Quand au député-maire de Flers, Yves Goasdoué, il annonce clairement sa préférence : avoir une bonne route départementale dès maintenant, plutôt qu'une hypothétique 2x2 voies aux calendes grecques.

Pour l'instant, les travaux continuent. C'est le tronçon entre Landigou et Durcet qui débute alors qu'à l'autre bout de cette route, les travaux avancent aussi, côté Argentan, entre l'A88 et Sevrai. Sur ce tronçon "Est", les ouvrages d'art seront achevés d'ici fin décembre et l'appel d'offre pour les terrassements devrait être lancé avant la fin de cette année.

Ecoutez ci-dessous Yves Goasdoué, Laurent Beauvais, et Alain Lambert.