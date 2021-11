Le FC Rouen qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France

Il a fallu attendre 95 minutes pour que les Rouennais marquent, grâce à Dugimont, leur premier but face à Blois, un club pourtant de DH. Un second tir, dix minutes plus tard, par Zerdab, leur a ouvert enfin les portes des 32e de finale de la Coupe de France, au terme d'une rencontre qui a mis les nerfs des supporters à l'épreuve. Le Havre s'était qualifié la veille plus aisément. En revanche, Evreux est tombé contre Le Mans, club de ligue 2. Quant à Dieppe, son match contre Compiègne a été reporté, du fait d'une météo très défavorable.