Alençon, centre pénitentiaire, déjà des récriminations syndicales

Ce jeudi, une délégation syndicale de la « CGT pénitentiaire » était présente sur le site.

Selon le syndicat, le nombre de postes de gardiens n'y est pas pour l'ouverture en janvier et l'accueil des premiers détenus.

Ecoutez ci-dessous Alexis Grand-Haie, secrétaire régional CGT Pénitentiaire.

Quant aux détenus de « longue peine », qui arriveront un peu plus tard, selon le syndicat : l'administration s'orienterait vers davantage de mixité, qu'initialement prévu, pour éviter un phénomène de « cocote minute », inévitable, si on ne mettait à Alençon, que les détenus les plus lourds … que les autres prisons françaises ne veulent plus.