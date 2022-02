A l’abordage avec Princesse Pirate

A bord de son flibustier peuplé de clowns flibustiers, d'acrobates corsaires, de pirates équilibristes, et de cascadeurs boucaniers, Princesse Pirate voyage sous les tropiques où les aventures ne manquent pas. Ponctué de péripéties et d'humour ce spectacle familial est rythmé de scènes d'action et de cascades qui n'ont rien à envier aux grands films de « cape et d'épée ». Présenté par Art Scénique, ce conte de Noël réchauffera les zygomatiques des enfants. Durant près d'une heure, l'illusion s'emparera des esprits et toute la salle se laissera glisser sur les flots de la mer des Caraïbes. Rendez-vous ce samedi 19 décembre à 17h15 et dimanche 20 décembre à 10h30 et 14h30, au Zénith de Caen, 6, rue Joseph-Philippon. Réservations, tél. 02 31 50 32 30. Places : 15 ou 23,50€ pour les moins de 12 ans.



