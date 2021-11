Anaëlle Chrétien a été élue Demoiselle du Pays Granvillais

Agée de 16 ans, Anaëlle avait déjà par le passé convoité le titre de Miss Muguet, sans succès. La jeune fille vit actuellement à Cairon mais étudie en classe de première européenne à Rennes.

"Je suis honorée et très émue", a t-elle évoquée après son sacre.

Sa première dauphine est Marion Launay, 17 ans. Justine Collet, 16 ans, a elle été élue deuxième dauphine.

La soirée s'est déroulée dans une salle comble, en présence de Guénhaël Huet, député et maire d'Avranches, Jean-Marc Julienne, conseiller général et Daniel Caruhel, maire de Granville et président de la communauté de communes.

Elues Demoiselles du Pays Granvillais, elles deviennent aussi Reines du Carnaval et défileront du 8 au 12 février 2013. Cela tombe plutôt bien ! Toutes se revendiquent carnavalières de longue date !