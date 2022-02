Sapins : ils grandissent dans l’agglomération

'Ils”, ce sont les sapins qui poussent au coeur de l'agglomération caennaise ! Les membres de la famille Lair, installé à Ifs et producteurs de sapins depuis vingt-cinq ans, sont là pour l'attester. 'Nous ne sommes pas seulement des producteurs. Sur trois hectares, nous en plantons un par mètre carré afin que chacun ait de l'espace et qu'il soit joli. Ensuite, il faut de cinq ans, pour les sapins les plus rapides, à huit ans pour les sapins Nordmann pour qu'ils mesurent entre 1,50 et 2,5 mètres”, explique Sébastien Lair. Une lente gestation avant d'embellir la maison.



