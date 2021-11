Bien-être : la balnéo à domicile

Balnéothérapie et hydrothérapie sont le nec plus ultra de nos installations sanitaires. Pas besoin de disposer d’une place démesurée: ces technologies du bien-être se fondent dans des dimensions standard.

Bulles du bien-être

Symboles de moments privilégiés, les baignoires équipées de systèmes balnéo ne cessent de se perfectionner. Elles offrent tout un choix de massages par jets d’eau et se font de plus en plus silencieuses. De nombreuses options viennent en complément : aromathérapie avec un diffuseur de brumes parfumées, chromo et photothérapie qui animent la baignoire de couleurs et de lumières changeantes, musicothérapie reliée aux combinés hi-fi de la maison …

Pour profiter plus longtemps des plaisirs du bain, un réchauffeur stabilisateur de température maintient l’eau à la chaleur idéale, et la désinfection de l’eau s’effectue en douceur par l’ozone.

Plaisirs du spa

Le spa, du latin sanitas per acqua (la santé par les eaux), fait une entrée en force dans les foyers. Ses équipements associent généralement des jets et des bains bouillonnants, soulagent les articulations, améliorent la circulation sanguine, contribuent à l’élimination des toxines et surtout, favorisent une meilleure décontraction mentale.

Le spa est un tout : des outils sophistiqués, mais aussi une ambiance apaisante à développer. L’ensemble doit inspirer luxe, calme et volupté... Du côté des cabines spa, le choix est diversifié : hammam avec diffuseur d’essences aromatiques, douche pluie ou cascade, jets modulables, pulsojets pour des massages dorsaux ou latéraux...