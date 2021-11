Obésité : la situation se stabilise enfin en Basse-Normandie

A l’inverse de la tendance nationale, le nombre de personnes victimes d’obésité dans la région est en baisse de 3,8% par rapport à 2009. Cette maladie touche désormais 230.000 Bas-Normands, un chiffre néanmoins en hausse de 72% sur quinze ans...

Des jeunes moins suivis

"Depuis l’an dernier, la lutte contre l’obésité est devenue une priorité pour l’Agence régionale de santé et le CHU a été labellisé à ce sujet en janvier dernier : d’où de meilleurs soins et un meilleur suivi qui peuvent expliquer en partie cette baisse", précise Marietta Musikas, docteur spécialisé en nutrition au centre hospitalier régional.

L’étude révèle cependant que la tranche d’âge des 18 à 24 ans continue à progresser et subit une hausse de plus de 150% sur 15 ans. "C’est un public plus difficile d’accès que les autres pour le corps médical, car souvent ces jeunes n’ont pas encore connu de complications et n’ont donc pas ressenti le besoin d’être pris en charge." Cette augmentation est due, en grande partie, à la perte des bonnes habitudes alimentaires et surtout, chez les adolescentes, à la multiplication de régimes inadaptés.