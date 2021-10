Alençon : une formation de "community manager", unique !

Des étudiants venus de toute la France sont les pionniers ! C'est en effet une première dans un établissement public, en France et cela se passe au CFA d'Alençon. Une formation de "community manager" a débuté ce lundi, pour 8 semaines.

Il s'agit d'un cursus en alternance pour devenir "animateur de communautés virtuelles", sur internet.

Et à l'heure où plus de 96% des 18/24 ans sont membres d'un réseau social, le community manager a un rôle de plus en plus stratégique pour les entreprises, soucieuses de leur image sur les forums, Facebook, Twitter et autres …

Ecoutez ci-dessous Françoise Dehaussay, du CFA d'Alençon :