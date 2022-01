Orsenna, éternel amoureux de la grammaire

Notre chère Jeanne, post-adolescente un brin espiègle et personnage-narrateur de ce roman à la première personne, va cette fois s'employer à nettoyer le rivage de son île tropicale souillé par une marée noire... de mots !

Une très belle histoire, drôle et profonde, agrémentée de magnifiques illustrations.

Virgules, points et points-virgules, enchevêtrés dans un méli-mélo de mots, retrouveront-ils leur vocation à remettre de l’ordre dans cette bouillie de phrases ? Vite, car les bulldozers de l’impatient Président de l’île vont entrer en action !

Un conte fantasmagorique fait pour séduire jeunes et moins jeunes.



Et si on dansait ?

Auteur : Erick Orsenna

Genre : roman

Édition : Stock, 134 pages,

14,50 €





