Briouze. C'est la fête au camping du festival Art Sonic !

Loin d'être réservée aux concerts du soir, la bonne humeur règne au cœur des trois campings d'Art Sonic. Dès l'ouverture du site, c'est la ruée vers l'or afin de trouver le campement idéal. Rapidement, les tonnelles émergent et des îlots d'amis se forment. Les festivaliers, souvent des habitués comme Margaux qui vient depuis 2017 se réjouissent de se "retrouver entre copains" le temps d'un week-end et disent apprécier la "convivialité" qui caractérise le festival.

Ils viennent de Briouze, de Saint-Lô, ou encore du Mans pour ce week-end riche, traditionnel pour beaucoup et très attendu par tous. S'ils rêvent de voir Clara Luciani ou Rilès, têtes d'affiche annoncées, toutes les occasions sont bonnes pour fêter la musique et les amis. Les enceintes se font entendre entre les tentes même après les concerts et les célébrations se prolongent tard dans la nuit pour la joie de tous.

"Ce sont des moments fédérateurs ou l'on peut se retrouver"

L'organisation du festival contribue à cette ambiance avec la mise en place du dispositif "camp stage" qui propose des afters comme le b2b de Laze et Saku Sahara, mais aussi des activités organisées pour divertir les troupes par le festival 61 degrés et le collectif Hole Right durant la journée du samedi.

Du stand up à l'étonnante "course de canassons" (photo) durant laquelle les festivaliers coiffés de têtes de chevaux s'affrontent, tous sont conquis. Une séance de yoga est même proposée aux festivaliers : "Ce sont des moments fédérateurs où l'on peut se retrouver", nous dit Ben, étranger à la discipline, ravi de ce moment de "détente". "On a vu de la lumière et on est entrés", s'amuse-t-il. Ce sont donc la fête mais aussi la découverte qui marquent cette édition 2025 et renouvellent le succès d'Art Sonic auprès de son public, sur la scène comme au camping.