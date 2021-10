Soap and Skin, une musique troublante

Après un premier album en 2009, elle exploite cette fois la douleur de son deuil en composant un deuxième opus sombre et épidermique : Narrow. Sur scène seule au piano accompagnée par son ordinateur portable, elle entonne des litanies souvent morbides mais servies par des effets électroniques étonnement aboutis et une voix profonde et solennelle.

Héritière de Björk, d’Aphex Twin, et de Cat Power, Anja flirte avec l’univers gothique tout en exploitant les codes de la pop. Influencée par la musique sacrée, inspirée par ses démons personnels, son univers trouble et fascine.

Pratique. Jeudi 25 octobre, à 20h, 106, à Rouen. Tarifs de 6 à 22 €. Infos. www.le106.com.