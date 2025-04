Loisir. Un escape game spécial Marvel dans le centre Mondeville 2

Se mettre dans la peau d'Iron Man et de Spider-Man au sein même d'un centre commercial, c'est possible à Mondeville 2. Le centre organise du 9 au 19 avril deux activités tournées autour de l'univers Marvel, avec deux salles immersives situées au niveau de l'entrée 2, côté Smyths Toys.

Par équipe de trois à six joueurs, vous n'aurez que 10 minutes pour, dans la mission Iron Man, réactiver le champ de force qui protège le bureau du S.H.I.E.L.D à New York, et dans la mission Spider-Man, découvrir l'objet dont Peter Parker a besoin mais qui se trouve enfermé dans une mallette. L'âge minimum requis pour participer est 6 ans. Ces deux escape games sont sur réservation obligatoire à effectuer en ligne, sur mondeville2.klepierre.fr.