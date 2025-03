Téléthon 2024. 5 millions d'euros collectés en Normandie

L'édition 2024 du Téléthon a permis de collecter 96 553 593 euros. Une collecte qui est le fruit "d'une mobilisation de millions de donateurs, bénévoles et partenaires", explique l'AFM Téléthon, qui a dévoilé ces chiffres lundi 31 mars. Pour ce qui est de la Normandie, ce sont 5 002 981 euros, qui ont été récoltés.

L'AFM Téléthon a également fourni le détail par département. C'est en Seine-Maritime que l'on a été le plus généreux, avec 1 884 981 euros. Vient ensuite le Calvados avec un peu moins d'1,1 million d'euros et un peu plus d'un million pour la Manche. Dans l'Eure, on a donné 684 134 euros et dans l'Orne, 359 133 euros.